شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: مقتل 4 إرهابيين والقبض على 4 آخرين واستشهاد ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن عمليات متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي، متواصلة من قبل جهاز المخابرات العامة وبمشاركة القوات المسلحة، والدعم السريع والشرطة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن جهاز المخابرات العامة، أن القوات المشتركة قامت ظهر اليوم الإثنين بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة مربع 15 – 18، بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر للتنظيم، أسفرت عن قتل (4) من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول مربع 15 داخل شقة والقبض على (2) من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني مربع 18.

وأشار البيان إلى أن القوات المشتركة طوقت المنطقة وعملت على إغلاق المنافذ والطرق المؤدية للموقع حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وفي أثناء ذلك أطلقلت المجموعة الإرهابية أعيرة نارية كثيفة في مواجهة قواتنا من أسلحة متنوعة شملت كلاشات، رشاشات، قرنوف اربجي وقنابل يدوية.

وقال البيان "احتسبت قواتنا شهيدا، (ضابط صف من القوات المسلحة - القوات الخاصة) وأصيب ضابط برتبة الرائد وضابط صف من جهاز المخابرت العامة وضابط صف من قوات الشرطة".

يذكر أن القوات المشتركة نفذت مساء أمس الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان أسفرت عن القبض على (8) عناصر أجنبية.

يهيب جهاز المخابرات العامة بكافة المواطنين التبليغ عن أي عناصر يشتبه أنها تتبع لخلايا داعش، كما يناشد المواطنين توخي الحيطة والحذر.