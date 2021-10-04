صدارة اتحادية بكل جدارة .. تحتاج استمرارية بالعمل الجبار وقوة إرادة

الكويت - هبة التوبجي - * تصدر الاتحاد جدول الدوري قبل التوقف بكل جدارة واقتدار، تلك الصدارة مؤشر مبشر بالخير لعشاق الاتحاد الأوفياء بكل بقاع العالم، لذا تحتاج إلى جاهزية فنية متكاملة واستعداد قوي باستمرار لمواصلة الانتصارات والمحافظة على الصدارة اللائقة بالاتحاد المونديالي العالمي فخر بلادي، المشوار طويل وشاق ويحتاج إلى استمرارية في الأداء القوي المؤثر المرجح في النتائج الإيجابية اللافتة، كل الأماني بالتوفيق لكل الفرق المتنافسة .

*ديربي الاتحاد والأهلي مجريات الشوط الأول كان شبه متكافىء، الشوط الثاني تفوق الاتحاد وفق عوامل الترجيح التي رجحت كفته ،مباراة كانت منتظرة، واصل الاتحاد انتصاراته وحصد النقاط وتصدر بكل جدارة واستحقاق ، الأهلي واصل انكساراته وقد تتواصل معاناته كثيرا بدء بعد التوقف حينما سيلتقي بفريق الاتفاق ، الاتحاد يعيش في أفضل حالاته وإن كان يحتاج هداف بارع لترجمة مجهود زملائه بكل جرأة وإتقان .

* المحلليون في مجال التحكيم عبر القنوات الرياضية أيدوا واتفقوا على صحة قرارات حكام مباراة الديربي الاتحاد والأهلي وتحديدا في الحالات التي كان بها جدل دون علم ودراية، بالتالي آراء خبراء التحكيم لهم كلمة الفصل النهائي .

*فترة التوقف مفيدة ومضرة ، مفيدة لمن سيعمل على حصر الأخطاء والسلبيات والقيام بتصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات بكل إجادة وإتقان ، مضرة لمن يتراخى ويسوف ويؤجل التصحيح بشكل عام والشواهد كثيرة وماثلة .

* التشجيع وفق ميول خاصة ، كل له ذوقه الذي لا يتعارض مع الآخر، الاختلاف في الميول شيء جميل وحضاري ، لكن من يفهم الاختلاف بأنه يؤدي إلى خلاف فعليه أن يعيد مفهومه وحساباته، لأن الرياضة مجال يسمو بالعقول والأفكار بكل ثقافة عالية، الرياضة فعلا : العقل السليم في الجسم السليم ، ما يحدث من الدخلاء على الرياضة من سوء سلوك مقزز وتصرفات بذيئة لا تمت للرياضة وأهدافها بصلة نهائيا .

* اللاعب المحترف الحقيقي بكل مهنية فائقة نجده دائما على أهبة الاستعداد في التدريبات والتمارين والمباريات والمبادرات، على درجة عالية من الاستجابة الإيجابية لكل التوجيهات، متجنب التبريرات الواهية ومركز على الأساسيات من مهام مهنيته الاحترافية .

* مدرب الفريق الاتحادي لكرة القدم كوزمين كونترا منذ جاء وهو يقدم تدريبات وتمارين متنوعة عالية الجودة وفي المبارايات متفاعل إيجابي وبين شوطي أي مباراة له أثره الكبير في ايقاظ اللاعبين، بإذن الله تعالى يتوفق في تحقيق البطولات والإنجازات لتكون خير تتويج لذلكم العمل الجبار المضاعف المتكامل .

* المهاجم يوسف نياكاتي كلنا شاهدناه مع فريق الوحدة سجل أهدافا كثيرة وبأساليب متنوعة، ونظير ذلك تم جلبه للاتحاد ، هو الآن أوشك على الجاهزية، بإذن الله تعالى سنراه بعد التوقف أساسيا مترجما لمجهود زملائه النمور لينثرون الفرح والسعادة والسرور لكافة عشاق الاتحاد الأوفياء بكل بقاع العالم .

* بعد التوقف ستعود غالبية الفرق بنفس عالي لمواصلة الانتصارات وفق تنافس قوي وجميل ولافت يشبع نهم عشاق كرة القدم بكل أنحاء الوطن العربي .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد