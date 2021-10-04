وزير الإعلام المكلف: الصادرات غیر النفطیة للمملكة تسجل أعلى رقم في تاریخھا

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الكويت - هبة التوبجي - خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي.
وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي:
- كلمة خادم الحرمين الشريفين وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام أسس السیاستین الخارجیة والداخلیة للمملكة، المبنیة على حسن الجوار، والتنمیة الشاملة، وتوطید الأمن والاستقرار
- إطلاق سمو ولي العهد إستراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام
- إطلاق سمو ولي العھد برنامج تنمیة القدرات البشریة، یستھدف تعزیز تنافسیة الإنسان السعودي محلیًا وعالميًا
- المملكة العربية السعودية تواصل قصة نجاحها في مواجهة كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية
- أشید بالتفاعل الكبیر مع الیوم الوطني 91 للمملكة، والذي یعكس مشاعر الحب والانتماء لھذا الوطن العظیم
- المملكة تحقق المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا
- السعودية حققت المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في النهضة الرقمية
- المملكة تحقق المرتبة الـ 10 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI
- إنجازات المملكة تتواصل مع تسجيل “محمیة جزر فرسان”، أول محمیة سعودیة في شبكة الیونسكو العالمیة لمحمیات المحیط الحیوي
- في الاقتصاد ولله الحمد الصادرات غیر النفطیة للمملكة تسجل أعلى رقم في تاریخھا وھو 255 ملیار ریال
- قطاع السياحة يعد الرقم الأول في المملكة
- اختیار العراق ضیف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب، بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة
- المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، والزملاء في وزارة السیاحة، استثمروا وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة
- جناح المملكة في معرض “إكسبو دبي 2020” يحقق 3 أرقام قیاسیة في موسوعة “غینیس”، ویعكس حقیقة التحول غیر المسبوق الذي تعیشه المملكة
- الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة
رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ:
- موسم الرياض سينطلق في 20 أكتوبر
- أكثر من 2500 فعالية في موسم الرياض
- موسم الرياض سيتضمن 10 معارض عالمية و350 عرضا مسرحيا و14 منطقة ترفيهية و24 مسرحية عربية وعالمية و76 حفلة غنائية عربية وعالمية ومصارعة حرة WWE
- 4 مناطق في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجاناً
- بعد يومين سيتم إعلان اسم المدرب لفريق نجوم الهلال والنصر الذي سيواجه فريق باريس سان جيرمان ضمن فعاليات موسم الرياض
- استمرار الفعاليات في مناطق “فيا رياض” و “البوليفارد” حتى بعد انتهاء الموسم
- عدد الحفلات الغنائية في موسم الرياض لا يتجاوز 2٪ من مجموع الفعاليات
- تخصيص مسارح في جميع مناطق المملكة لاكتشاف المواهب السعودية
- تنسيق كامل مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات الصحية
المصدر : صحيفة الرياض