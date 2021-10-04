خلل مفاجئ يصيب واتساب وفيسبوك وإنستغرام

الكويت - هبة التوبجي - ضرب عطل عام موقع فيسبوك وتطبيق واتساب وتطبيق انستغرام اليوم الاثنين مما حال دون استخدامها.. حيث لاحظ العدد من المستخدمين حول العالم خللاً ولم يتمكنوا من إرسال وتبادل الرسائل والمقاطع الصوتية والصور والفيديوهات .

وقد أعلنت شركة فيسبوك، الاثنين، عبر حسابها على تويتر، وجود عطل في تطبيقاتها ومنتجاتها، وهو ما أكده أيضا “إنستغرام” و”واتساب” التابعان لشركة فيسبوك، عبر حسابيهما على تويتر.

وقال حساب فيسبوك على تويتر: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.

وقال حساب واتساب: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن”.

وقال حساب إنستغرام: “يواجه إنستغرام بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامه. تحمل معنا، نحن نعمل على حل ذلك”.

وانضم موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تواجه أعطالا في عدد من دول العالم.

تقرير : الرياض