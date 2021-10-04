شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: الصادرات غير النفطية تحقق أعلى عائد في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، عن طفرة جديدة بشأن الصادرات غير النفطية للمملكة، مؤكدًا أنها حقق عائدات غير مسبوقة في تاريخها خلال الفترة ما بين يونيو 2020 وحتى يونيو 2021.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، أن الصادرات الغير نفطية حققت أعلى رقم في تاريخها ، وهو 255 مليار ريال، في الفترة المذكورة وهو ما يعد ترجمة عملية واقعية لمستهدفات رؤية 2030.