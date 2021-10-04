سامح شكري: مصر وروسيا تبحثان استئناف الطيران العارض المباشر

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال شكري، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "هذه القضية قيد المناقشة حالياً. سأخبركم بالتالي؛ مصر تحب السياح الروس أيضاً، وهذه القضية لا تزال قضية تجارية. سيتم إعدادها من خلال وزارة الطيران بمشاركة منظمي الرحلات السياحية".

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وأوضح أن السياحة مجال للتعاون بين الدول، وللطرفين فيه مصلحة مشتركة.

وأضاف وزير الخارجية المصري بأن القاهرة تقدر مساهمة روسيا في تنمية الاقتصاد المصري؛ مشدداً على أنه لا يوجد شيء يهدد حياة وصحة السائحين، بما في ذلك فيروس كورونا، حيث إن جميع العاملين في قطاع السياحة تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19".

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا، في وقت سابق، استئناف روسيا للرحلات الجوية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ المطلين على البحر الأحمر، اعتبارا من 9 آب/أغسطس 2021، بمعدل خمس رحلات أسبوعياً لكل مسار.

وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل سارياً، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

وخلال السنوات الماضية، زارت مصر عشرات من الوفود الروسية، لتقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، التي حددها الجانب الروسي.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في 23 نيسان/أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.

وفي 8 تموز/يوليو الماضي، وقع الرئيس بوتين مرسوماً، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل، سنوياً، ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح.

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