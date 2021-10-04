شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب سلطنة عُمان لمواجهة تداعيات الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقوف السعودية إلى جانب سلطنة عُمان لمواجهة تداعيات الإعصار، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقال الملك سلمان: "نقف مع سلطنة عُمان فى جهودها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره".

وأعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن عودة العمل بعدد من الموانئ البحرية لاستقبال السفن بشكل طبيعى عقب انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين".

وأكد الرئيس التنفيذى لميناء صحار مارك جيلينكيرشن- وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أنه تم استئناف العمليات البحرية فى الميناء بشكل طبيعى ابتداءً من فجر اليوم بعد تلاشى الآثار المناخية المترتبة عن إعصار شاهين، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أى أضرار فى البنية الأساسية أو وقوع إصابات بين الأفراد.

كما أعلن الرئيس التنفيذى لموانئ ومرافئ أسياد الدكتور أحمد بن محمد العبرى، عودة ميناء السلطان قابوس وميناء السويق للعمل واستقبال السفن منذ صباح اليوم على معظم الأرصفة.

وأشار العبرى إلى أنه تم توقيف عمليات ميناء السلطان قابوس وميناء السويق وميناء شناص بالكامل مع اتخاذ التدابير اللازمة، عقب تعرضها بصورة مباشرة للحالة المدارية "شاهين"، مؤكدا أن الخسائر مادية ولم يتم تسجيل أى خسائر فى الأرواح.