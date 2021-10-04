شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، ضمن مفاجآت موسم الرياض الذي تنطلق فعالياته يوم 20 أكتوبر الجاري، في عدد 14 منطقة مختلفة داخل العاصمة السعودية "الرياض".

وجاءت المفاجئة التي أزال عنها الستار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هي ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان، في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وهو يتسوق داخل أروقة موسم الرياض ليخوض بعدها تجارب الألعاب التي يضمها الموسم.

وانتهي مقطع الفيديو الذى بلغ مدته حوالي الدقيقتين للترويج للموسم الذى يستهدف استقبال عدد من الزائرين من مختلف انحاء الوطن العربي والعالم، بظهور اللاعب وهو يرتدي قميص ناديه الفرنسي قبل انطلاق مباراته التي يضمها الموسم.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، منذ ايام، على تشويق جمهور موسم الرياض، بمقطع فيديو ترويجي للموسم الجديد، والمزدحم بعدد كبيرا من الأنشطة والفاعليات ينتظرها الجمهور السعودى من ناحية، والسائحون الذين يأتون إلى المملكة من معظم دول العالم لمتابعة موسم الرياض من ناحية ثانية.



ليونيل ميسي فى موسم الرياض

وضم الفيديو الترويجي الذى نشره رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، بعض التفاصيل التى سيضمها موسم الرياض هذا العام، والتى ستقام فى 14 منطقة وستحتوي على 70 حفلة غنائية، و70 مقهي، و350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، و100 تجربة تفاعلية، و6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و200 مطعم، ومصارعة حرة، و10 معارض عالمية، ومباراتين عالميتين.



تركي آل الشيخ فى المؤتمر الصحفى