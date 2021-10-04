بعد تعطل خدمات الموقع.. أسهم فيسبوك تنهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع تطبيقي "أنستقرام"، و "وواتساب".



وتعطلت خدمات التطبيقات الثلاثة في عدة مناطق على مستوى العالم، اليوم الإثنين، إضافة إلى مواقع "أمازون"، و"جوجل"، إضافة إلى شبكة "تي موبايل" للاتصالات الأمريكية.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وقالت الشركة إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك"، وإنها تعمل على استعادة الخدمة.

وصدر بيان عن "فيسبوك"، أكد أنهم يدركون أن "بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيق"، مشددين على أنهم يعملون "على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وقد أكد موقع "أنستقرام" أيضا أنه يتعرض لما وصفها بالأوقات الصعبة، داعيا المستخدمين إلى الصبر.

ووجه موقع تدوال الصور الشهير رسالته عبر منصة "تويتر"، وجاء فيها إنه والمستخدمين "يواجهون بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي".

وفي وقت لاحق، أفاد موقع "داون ديتيكتور" بأن مستخدمين يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة.

كما تلقى الموقع أيضا بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى منصتي "تويتر" و"تيك توك" وموقعي "غوغل" و"أمازون".