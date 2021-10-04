انقطاع خدمات فيسبوك وأنستقرام وواتساب عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعطلت بشكل مفاجئ خدمات تطبيق التراسل "واتساب ومنصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في أنحاء مختلفة حول العالم.



فقد انقطعت مجموعة تطبيقات فيسبوك، ومنها منصة مشاركة الصور الشهيرة أنستقرام وتطبيق المراسلة واتساب، عن خدمة عشرات الألوف من المستخدمين، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وفي الوقت نفسه، تعطلت منصة المراسلة الفورية واتساب الخاصة بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عند أكثر من 22 ألف مستخدم، بينما تعطل ماسنجر عند ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم،وفق وكالة رويترز.

وغردت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم.

وكتب حساب الشركة في تغريدته: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم... نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "نعتذر عن أي إزعاج".

وتعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".