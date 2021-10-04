شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطل مفاجئ يوقف خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعطلت بشكل مفاجئ اليوم الإثنين، خدمات بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم، شملت كل من فيسبوك وواتساب إضافة إلى إنستغرام، وفيسبوك ماسنجر.



ولم يتمكن المستخدمون حول العالم من تصفح هذه التطبيقات.

ولاحقا؛ أعلن ”فيسبوك“ في تغريدة على ”تويتر“، أنه ”يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام“.