شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله الثاني: الأردن يحظى بتقدير ودعم كبيرين وله دور قوي إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار الملك عبدالله - خلال لقائه عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن، موضحا أن هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك، مؤكداً أن الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه.

وأوضح أن التحديث السياسي عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الإداري، والتركيز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول كيفية تخفيف الضغوط على المواطن ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الفئات والقطاعات التي تأثرت بوباء "كورونا".

وأشار العاهل الأردني إلى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للاقتصاد ويساهم في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الأهم توفير البيئة المناسبة المُحفّزة للاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين، كما حث على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هنالك فرصاً اقتصادية كبيرة للأردن، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية تدعو إلى التفاؤل.