عطل يضرب تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام»

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي وكذلك عدد من المواقع التابعة له لعطل فني.

وذكر موقع “Down Detector” الذي يرصد انقاطات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى “فيسبوك”.

وأضاف الموقع أن المشكلة تؤثر بصورة عالمية.

وأفادت صحيفة “ذا إنكوايرر” أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن “فيسبوك” ومواقع “إنستغرام” و”فيسبوك ماسنجر” و”واتسآب” تعرضت لأعطال.