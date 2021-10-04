إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي يضاعف زمن تحليقه... صور

دبي - محمود عبدالرازق - أفاد موقع Itamilradar، المتخصص في تتبع الطائرات، بأنه اعتبارًا من اليوم، تقوم القوات الجوية الفرنسية بتشغيل رحلات تتجاوز المجال الجوي الجزائري، في طريقها إلى منطقة الساحل.

ووفقا للموقع، فإن الطريق من قاعدة Istre-Le-Tyube الجوية، الواقعة شمال غربي مرسيليا الفرنسية إلى العاصمة التشادية نجامينا، يمر عبر المحيط الأطلسي وموريتانيا ومالي والنيجر، وهذا يقارب ضعف طول المسار التقليدي عبر المجال الجوي الجزائري.

وأكد متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية أن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، عقب تصريحات للرئيس ماكرون اعتبرتها الجزائر "غير مسؤولة".

وأوضح أن الجزائر أغلقت أجواءها أمام رحلتين عسكريتين لبلاده، معتبرا أن ذلك "لن يكون له عواقب كبيرة" على العمليات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي التي يتمركز فيها آلاف الجنود الفرنسيين.