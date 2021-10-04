يتقاضى أكثر من الأطباء المتخصصين... ضبط مقيم يمارس العلاج الشعبي في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، في بيان، أن المقيم اتخذ من منزل مخصص للسكن، مقرا لعمله في العلاج الطبيعي بشكل مخالف للقانون.

وأضافت المديرية أن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن جنسيته، يتقاضى 1500 ريال (نحو 400 دولار) من مرضاه، وهو مبلغ يفوق بأضعاف كثيرة ما يتقاضاه الأطباء في المملكة العربية السعودية.

وتتراوح أسعار كشوفات الأطباء في السعودية، بين 50 إلى 100 ريال تقريبا، ولا تصل لذلك المبلغ مهما ارتفعت.

وقالت "صحة الرياض"، إنها تلقت بلاغا حول توافد المرضى لذلك المنزل، لتقوم بعد التنسيق مع الشرطة، بضبط المقيم الذي يعمل في العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.

ويخضع المقيم حاليا للتحقيق عند الشرطة قبل إحالته للنيابة العامة، حيث يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن والغرامة.