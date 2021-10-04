شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل أمن يترجل من سيارته ليرفع خبزاً مُلقى وسط الطريق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة شخصية حميدة من رجل أمن، حيث ترجل من سيارته ليرفع طعاماً وخبزاً وجدهما ملقيان وسط الطريق.
وظهر رجل الأمن وهو يترك سيارته بجانب الطريق ويترجل منها ويمشي لمنتصف الطريق ويرفع كمية من الخبز والطعام كانت ملقاة وسط الطريق، ورفعها ووضعها جانباً حتى لا تتعرض للدهس.
وأثنى متداولو المقطع على سلوك رجل الأمن وحرصه على حفظ النعمة وخوفه عليها من الدهس.
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