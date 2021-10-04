شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، لبيعهما السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.