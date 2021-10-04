شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق صدم مركبة أثناء محاولة دهس شخص إثر خلافات بينهما (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، من ضبط قائد مركبة، صدم سيارة أثناء محاولته دهس شخص آخر إثر خلافات بينهما.
يأتي ذلك تفاعلاً مع بلاغ تلقته إدارة المرور من صاحب السيارة المتضررة، حيث أرفق البلاغ بمقطع فيديو يوثق تفاصيل الحادثة.
حيث أكدت إدارة المرور أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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