لعمامرة يناقش مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي أزمات القارة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة أكد خلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في أديس أبابا، أنه "وجب العمل على تمكين المنظمة القارية من الاضطلاع بالدور المنوط بها في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة، فضلا عن الدفع بأجندة التنمية المستدامة".

كما أشار البيان إلى أن لعمامرة أجرى مشاورات معمقة مع مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالسلم والأمن والشؤون السياسية بانكولي أديوي، مضيفا أنه تم خلال المشاورات استعراض مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا، مالي، منطقة الساحل والصحراء وكذا منطقة القرن الأفريقي، على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية الحلول السلمية والسياسية للأزمات.

كما تم خلال المشاورات عرض الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر مؤخرا لتفعيل آليات الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي تم تبنيها من قبل مجلس السلم والأمن.

علاوة عن ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور تمهيدا للاستحقاقات القارية المقبلة، بما فيها اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمؤتمر السنوي للسلم والأمن في أفريقيا المزمع عقده لاحقا في الجزائر.