خبير: المسلحين الذين خرجوا من ليبيا ليسوا المستهدفين من القرارات الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KHALED DESOUKI

لكنه أكد، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنهم ليست المجموعات المستهدفة من قرارات الشعب الليبي والمجموعة الدولية.

وأوضح الفلاح أن "الهدف الأسمى لليبيا هو خروج القوات التركية والضباط الأتراك الذين يديرون قاعدة الوطية وميناء طرابلس والمطار، وأيضا خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية دون استثناء".

وأشار إلى أن الشعب الليبي "يتطلع لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها مصر، والتي تطالب بحتمية خروج المرتزقة، معربا عن أمله في ألا تكون ليبيا محل تصفية حسابات بين الدول الكبرى، داعيا مجلس الأمن إلى "منع الطيران التركي من نقل العتاد والأسلحة والجنود والمرتزقة إلى طرابلس".

وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن البلاد تشهد حاليا خروجا "بسيطا" للمقاتلين الأجانب.

وأوضحت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها الكويتي، نقلته وكالة "رويترز"، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، فيما وصفتها بأنها "بداية بسيطة جدا".

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