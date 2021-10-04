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شكرا لقرائتكم خبر عن «سار»: منع غير المحصنين من ركوب القطار ابتداءً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت الخطوط الحديدية “سار” أنه اعتبارًا من السادسة صباح الأحد المقبل، لن يسمح بالسفر عبر قطاراتها أو دخول منشآتها، إلًا للمحصنين بجرعتين، من اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وأوضحت أن القرار يشمل كل المسارات الثلاثة “الشمال والشرق والحرمين” كشرط إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام ومن ضمنها القطارات.
وأشارت إلى أن الفئات المعفاة من تطبيق القرار، هي الحالات المستثناة وفق الحالة الظاهرة في تطبيق “توكلنا”.
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