شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا ونسب المحصنين بحسب المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 40 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين كالتالي: