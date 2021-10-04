سلطنة عمان تعلن انتهاء تأثير العاصفة "شاهين"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد الله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد في الهيئة، إن انتهاء التأثيرات جاء عقب ضعف العاصفة وتحولها إلى منخفض مداري، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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وأوضح الخضوري أن هذا المنخفض متمركز حاليا في جنوب الظاهرة، ويدخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

وشدد الخضوري على أن إصدار بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة.

ولفت إلى أنه لا تزال توجد بعض السحب المتفرقة في شمال البلاد بجانب وجود فرص لتكون السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مباشرة.

وطالب الخضوري الجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، لافتا إلى أن بعض الأودية لا تزال مستمرة في الجريان، بجانب وجود تجمعات مائية.

وتوقع رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد في الهيئة أن تشهد الأوضاع في عمان، يوم غد الثلاثاء، استقرارا بشكل كبير.