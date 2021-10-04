شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور بيانات منصة «مدرستي» للأبناء والبنات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الإثنين، سبب عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات.

وقال تطبيق “توكلنا”، إن عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات بعد إضافتهم ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر يعني عدم إرسال بياناتهم من قبل منصة مدرستي إلى توكلنا.

جاء ذلك ردًا من تطبيق توكلنا، بعد طرح سؤال من أحد المتابعين عن عدم ظهور المعلومات المضافة.