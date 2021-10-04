شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الفيروس يتحور وجرعة واحدة لا تكفي لتحقيق المناعة المطلوبة.. «كملها بجرعتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين للمسارعة في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، تحت شعار “كملها بجرعتين” . وأشارت الصحة عبر فيديو نشرته للمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، أن الفيروس يتحور لذلك جرعة واحدة لا تكفي لتحقيق المناعة المطلوبة. وأكد أننا نعيش في فترة متحورات الجرعة الواحدة لا تكفي معها وكذلك المناعة الطبيعية ، أو المناعة بعد التعافي.

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