المغرب: تم تطعيم أكثر من 2.2 مليون طفل بلقاحات فيروس كورونا حتى الآن

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحة المغربية في بيان أورده موقع "هسبريس" المغربي أن نسبة من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح التي تستهدف 3 مليون طفل.

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ولفتت الوزارة إلى أن أكثر من 640 ألف طفل تلقوا الجرعة الثانية بنسبة تصل إلى 21% من الفئة المستهدفة.

وذكرت أن تلك التطعيمات لم تؤثر على عملية انطلاق الدراسة، حيث حصل 55% من الطلاب على لقاح "فايزر"، و44% على لقاح "سينوفارم".

وقام المغرب حتى الآن بتطعيم 19.8 مليون فرد من السكان البالغ عددهم زهاء 36 مليون نسمة، ما جعله يتقدم الدول الأفريقية في عدد اللقاحات الممنوحة للمواطنين.

ومعظم اللقاحات التي وفرتها المملكة من أنواع "سينوفارم" و"أسترازينيكا" و"فايزر".