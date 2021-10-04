مسؤول تونسي: مناعة لقاحات فايزر وموديرنا تتراجع بعد أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الإثنين، معز الشريف عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، نقلتها قناة نسمة الخاصة.

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واعتبر شريف أن للقاحي فايزر وموديرنا "نجاعة آنية جيدة لكن الإنسان يخسر تدريجيا مناعته مع طول الوقت لذلك تم التفكير في الجرعة الثالثة".

وأوصى بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خاصة لكبار السن.

وكانت السلطات الصحية في تونس، قد أعلنت قبل أيام استعدادها لتقديم جرعة ثالثة للعاملين في قطاع الصحة وكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة، على اعتبار أن مناعة هذه الفئات تتراجع بسرعة.

وحتى الآن تلقى 58% من التونسيين في الفئة العمرية 40 عاما وما فوق جرعتي اللقاح.

وبحسب عضو لجنة التلقيح المكلفة بملف التلقيح في ديوان وزير الصحة ايناس العيادي فإن عدد الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئة العمرية الذين تلقوا جرعتي اللقاح وصل إلى 2 مليون و610 آلاف شخص، فيما تلقى 3 ملايين و267 ألف الجرعة الأولى من نفس الشريحة العمرية أي ما يعادل 72%.