الجزائر... وزير المال يطالب القطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطيران

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت مطالبة الوزير الجزائري خلال تفقده أعمال التوسعة في مطار أحمد بن بلة الدولي، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

ولفت الوزير أيمن بن عبد الرحمن إلى أن الجزائر بحاجة إلى شركات نقل جوية ومستثمرين من القطاع الخاص لكي يسهموا في عملية التصدير.

وتابع، مشيرا إلى أنه بصدد دراسة العديد من الطلبات والملفات للقطاع الخاص من أجل الاستثمار.

وناشد الوزير الجزائري بضرورة المتابعة الفورية للأشغال وتسريع وتيرة إنجاز التوسعة في مطار أحمد بن بلة، لكونه "واجهة وصورة واضحة للجزائر عامة وولاية وهران خاصة"، بحسب قوله.

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