ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "شاهين" في عمان إلى 12 قتيلا... فيديوهات صادمة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تم "تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال الباطنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العثور على جثة مواطن بعدما فُقد في وادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات مصرع 4 أشخاص بينهم طفل وشخصان من الجنسية الآسيوية في محافظة مسقط جراء الإعصار المداري.

واليوم الاثنين، وجّه سلطان البلاد هيثم بن طارق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الإعصار شاهين بهدف "توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن".

كما وجّه "بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة".

في سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بعد ضعفه وتحوله إلى منخفض مداري.

وقال عبد الله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد إن "شاهين" يتمركز حاليا في جنوب الظاهرة ويدخل السعودية في الوقت الحالي.