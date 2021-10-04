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مصر تقرر منع دخول الجامعات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وأمريكا في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس .

© AFP 2021 / Khaled Desouki

وأوضحت الوزيرة، بحسب موقع مصراوي، أن 95% من العاملين في وزارة التعليم العالي تلقوا لقاح كورونا.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن 35% من طلاب الجامعات تلقوا اللقاح، مؤكدة أنه "لن يتم السماح بدخول الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على اللقاح"، بحسب المصدر ذاته.

وتابعت: "نحن نحميهم ولذلك لا يوجد إغلاق أو تأجيل للدراسة".

وأكدت زايد أن اللقاحات متوفرة في جميع مراكز التطعيم على مستوى البلاد، لافتة إلى أنه تم تطعيم عدد كبير من الموظفين مؤخرا ضد فيروس كورونا.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 768 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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