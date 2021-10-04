مصر... مناقشة تغليظ عقوبة التنمر على أصحاب القدرات الخاصة

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت، أمس الأحد، على مشروع قانون من النائب محمد مصطفى السلاب و10 أعضاء بتعديل قانون "أصحاب القدرات الخاصة"، لتغليظ عقوبة التنمر عليهم، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

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"الله تعالى أعطاه الإعاقة، ولو هناك ناس لا ترغب في مساندتنا اتركونا نعيش ألمنا دون أن تلقى تجريح".

وبين السلاب أن أحد ذوي الإعاقة قال له إن

وجاء في التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تنص على أن

"يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف التعديل: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له".

وأوضح التعديل أنه "في حال أن اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

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