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سيول "شاهين" تهدم جدار منزل فى سلطنة عمان وسط صراخ سكانه.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار جدار منزل في ولاية السويق شمال سلطنة عمان .

ووثق الفيديو لحظة انهيار سور المنزل بسبب السيول الجارفة، بينما كان سكانه فوق السطح يصرخون: "يا الله طاح بيتنا يا الله".

من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية اليوم الاثنين، على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.

وكذلك هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية ومسقط.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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