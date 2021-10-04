شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد العمانية تعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لاعصار "شاهين" واستئناف العمليات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في بيان له عن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين".

وذكر بيان للهيئة : "يُشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة إلى انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين".

وتُظهر خرائط التنبؤات حاليًّا تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية وتلاشيه تدريجيا فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ونبّه المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع استمرار جريان الأودية داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وثمنت هيئة الطيران المدني الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات الأخرى وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها

وتم استئناف العمليات البحرية في ميناء صحار بشكل طبيعي ابتداءً من فجر اليوم ليواصل الميناء دوره المحوري والحيوي في مناولة مختلف المواد الصادرة والواردة إلى السلطنة ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أي أضرار في البنية الأساسية أو وقوع إصابات بين الأفراد.