شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إعصار شاهين.. غرق السيارات فى شوارع سلطنة عمان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب إعصار شاهين، سلطنة عمان منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وامتدت أثار الإعصار إلى العديد من مدن عمان، حيث أغرقت المياه الشوارع كما ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، مصحوبة بأمطار غزيرة جدا، وفى هذا الصدد، نشرت وكالة الأنباء العمانية، لقطات جديدة لغرق السيارات فى ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة.

وأظهرت اللقطات السيارات وهي تكاد تكون مغطاة بمياه السيول التي ارتفعت وتعدت المتر في شوارع ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، وسط توقف حركة السير وخلو الشوارع من المارة خوفا من أثار أضرار الاعصار شاهين.



اثار اعصار شاهين فى عمان

ويضرب إعصار شاهين بعض الدول الخليجية، حيث قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن عين الإعصار المداري "شاهين"، ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، مصحوبة بأمطار غزيرة جدا.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأرصاد العمانية قولها إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء الأحد، وقالت في بيان "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا" وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم "شاهين".



غرق سيارات فى عمان

ويتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

فيما أصدرت السلطات العمانية تحذيرا لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فورا، والانتقال إلى مراكز الإيواء، وذكرت قناة العربية أن هناك قطع احترازي للكهرباء في بعض مناطق ولاية السويق بسبب العاصفة شاهين.