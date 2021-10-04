شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإسكان.. أمين عام الأمم المتحدة: تغير المناخ يهدد 1.6 مليار شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة: "تواجه المدن في جميع أنحاء العالم وتكافح الأزمات المزدوجة لكوفيد - 19، وتغير المناخ والتي تضم 4.5 مليار شخص اليوم، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 50 في المائة تقريبًا بحلول عام 2050.

وأضاف جوتيريش خلال رسالته بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، أنه بحلول منتصف القرن، قد يضطر أكثر من 1.6 مليار من سكان المناطق الحضرية إلى البقاء على قيد الحياة فى متوسط ​​درجات الحرارة المرتفعة في الصيف البالغة 35 درجة مئوية.

وأشار جوتيريش إلى أنه يسلط موضوع هذا العام - "تسريع العمل الحضري من أجل عالم خالٍ من الكربون" - الضوء على دور المدن والبلدات في صميم العمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة في متناول اليد.

وأوضح جوتيريش " ثلاثة أرباع البنية التحتية التي ستكون موجودة في عام 2050 لم يتم بناؤها بعد لافتا الى أنه لم توفر خطط الانتعاش الاقتصادي فرصة للأجيال لوضع العمل المناخي والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في قلب استراتيجيات وسياسات المدن.

وقال " مع نمو السكان في الاقتصادات الناشئة ، يتضاعف الطلب على النقل ، الذي يمثل ما يقرب من 20 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية وتعمل المدن على ضمان تلبية هذا الطلب من خلال المركبات عديمة الانبعاثات والنقل العام."

وأضاف " نحن بحاجة إلى وقف عالمي على محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2040 على أبعد تقدير لدعم هذه الجهود قائلا " في يوم الاسكان العالمي ، دعونا نعمل معًا لتسخير الإمكانات التحويلية للعمل الحضري المستدام لصالح كوكبنا وجميع الناس.