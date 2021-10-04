شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن دولى وعربى مع سلطنة عمان فى مواجهة إعصار "شاهين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى اليوم الاثنين، عددًا من الاتصالات الهاتفية من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة أعربوا خلال الاتصالات الهاتفية عن تضامن دولهم ووقوفها مع السلطنة في مواجهة الإعصار المداري "شاهين". وكانت آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، أوضحت عبور مرکز الإعصار المداري "شاهين" بين ولايتي المصنعة والسويق ويصنف حاليًا كعاصفة مدارية.

وتوفي 4 أشخاص، بينهم طفل جرفته المياه بعدما ضرب إعصار "شاهين" المداري سلطنة عمان، وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 139 كيلومترًا في الساعة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقالت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" في السلطنة إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة" في محافظة مسقط، وأشارت إلى أنه جارٍ البحث عن مفقود بوسط وادي السليل بولاية الرستاق.

وسبق ذلك الإعلان أن طفلاً فُقد في وقت سابق "في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري"، فيما أعلنت قناة العربية وفاة شخص رابع، كما أعلنت اللجنة غرق سفينة خشبية في ميناء السلطان قابوس، وإنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وقامت هندسة قوات السلطان المسلحة بتقديم كل أوجه الدعم والإسناد في إطار الجهود الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية (شاهين) وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمعدات الهندسية والمعدات الثقيلة وفقا لمتطلبات الموقف وحسب الطلب من اللجنة العسكرية الرئيسية، واللجان العسكرية الفرعية في المحافظات المتأثرة بالإعصار المداري (شاهين).