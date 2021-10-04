رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي معالي رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عبد العزيز دخيل الدخيل.