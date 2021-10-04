الأردن يفند تسريبات "باندورا" بشأن عقارات الملك عبد الله في الخارج

دبي - محمود عبدالرازق - عمان - سبوتنيك. وجاء في بيان الديوان، اليوم الاثنين، أن الوثائق المسربة "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".

​وأكد أنه من المعروف أن العاهل الأردني يمتلك

"عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، مضيفا أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير".

وتابع البيان أنه "تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".

وشدد أن "كلفة هذه الممتلكات، وجميع التبعات المالية المترتبة عليها، تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".