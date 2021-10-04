شكرا لقرائتكم خبر عن "شبكة الكويت للرصد" تسجل زلزال غرب إيران بقوة 5.7 بمقياس ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر غرب إيران.

وقالت الشبكة في بيان صحفي اذاعته وكالة الانباء الكويتية، إن هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 5.39 صباحا بتوقيت دولة الكويت على عمق 10 كيلومترات بباطن الارض ويبعد عن مدينة الكويت 360 كيلومترا.

وكان قد ضرب زلزال متوسط بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر جنوبى إيران، فجر الجمعة، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، وقد أفاد الإعلام الرسمي الإيراني عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض الساعة 4:45 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلى (+3.5 جرينيتش).