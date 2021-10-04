شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء اللبنانى يسقط دعاوى بحق المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محكمة الاستئناف في بيروت عن إسقاط دعاوى بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد توقفت التحقيقات الجارية فى انفجار ميناء بيروت البحرى بعد تبليغ قاضى التحقيق طارق البيطار بطلب الرد الذى تقدم به محامى أحد المدعى عليهم فى القضية، وزير الداخلية اللبنانى الأسبق، وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق يوم الجمعة الماضى.

ويعد توقف التحقيقات هو الثاني، حيث سبق وأن تقدم اثنين من المدعى عليهم في القضية بطلب رد فى ديسمبر الماضى لقاضى التحقيق السابق فادى صوان، وتوقفت التحقيقات حتى تم الفصل في طلب الرد وقبوله، مما استدعى تغيير القاضى وإسناد التحقيقات للقاضي طارق البيطار.

وحضر قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إلى مكتبه بقصر العدل وعقد أول جلسة تحقيق مع عدد من المطلوبين في القضية واستمع إلى شهادتهم. وفور انتهاء الجلسة تم إبلاغه رسميا بأن أحد المتهمين تقدم بطلب لرده، وهو ما يستدعي قانونا أن يكف القاضي يده عن التحقيق لحين الانتهاء من نظر طلب الرد.