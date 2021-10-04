شكرا لقرائتكم خبر عن فرش الساحة الغربية بالمسجد الحرام لاستقبال 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدماتها المقدمة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية في المسجد الحرام، وهيأتها بكافة الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.



تعقيم السجاد فى الحرم



فرش السجاد

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية فرش الساحة الغربية بالمسجد الحرام مع تشديد على الإجراءات الوقائية وتكثيف لعمليات التعقيم والتطهير، وأكد محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال (١٠٠) ألف معتمر و(٦٠) ألف مصلٍ، بحزم من الخدمات الفنية والتشغيلية، والإجراءات الاحترازية، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين بابي (٨٦) و (٨٩).



عملية فرش السجاد فى الحرم



عملية فرش السجاد

وتابع: "سنقوم بتوفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به، وتوفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين".



سجاد الحرم المكى



سجاد الحرم

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبد الله بقرابة (3000) سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع "الساحة الغربية" وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الحرم المكي.