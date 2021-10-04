شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحظر بيع وشراء الهواتف الذكية دون إثبات الشخصية للحد من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات والتحوّل الرقمي في السودان تحذيراً جديداً؛ للحدّ من سرقة الهواتف السيارة؛ وحفاظًا على سلامة وأمن وخصوصية المجتمع بحسب صحيفة السودانى.

وحظرت اللجنة العليا للحدّ من سرقة الهواتف السيّارة، التعامل بالبيع أو الشراء، أو أيّ تصرّف ناقل لملكية أيّ هاتفٍ ذكي سيّار مستخدم، دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع.

وطالبت اللجنة أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الاحتفاظ بصورة من إثبات الشخصية للبائع.