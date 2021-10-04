شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة فلسطينيين في مُحافظات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين في القدس عقب مداهمة منازل ذويهم في بلدة العيسوية وتفتيشها.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي مُحافظة بيت لحم جنوبي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي حي الطيرة الراقي بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر البرغوثي (21 عامًا) خلال اقتحامها للحي.

ووقعت مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي، ولم يبلغ عن إصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين قينيا ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.