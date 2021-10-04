شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالأحساء تحسبا لتأثر أجواء المملكة بالحالة المدارية في بحر عمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رفعت صحة الأحساء درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية.

يأتي هذا تحسباً للتوقعات الجوية بتأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عمان حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت أن التوقعات الجوية تكون مصحوبة غالبا، بزخات من البرد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار، نتيجة التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان قد أعلن أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من إعصار “شاهين” خلال اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.