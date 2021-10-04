مشاهد صادمة من سلطنة عمان بعد اجتياح الإعصار "شاهين"... فيديوهات

دبي - محمود عبدالرازق - ومع انقشاع الليل، بدت الآثار واضحة على الولايات الثلاث الواقعة شمالي السلطنة بعدما غمرتهما المياه بشكل كامل.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه من الجو المياه وقد غمرت المنازل والمزارع في ولاية المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة.

كما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقطع فيديو يوثق آثار الإعصار شاهين في ولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة.

وأظهر مقطع آخر عملية إنقاذ محتجزين نفذتها مروحية تابعة لطيران شرطة صباح اليوم في وادي البطحاء في ولاية السويق.

فيما أعلنت السلطات العمانية العثور على مواطن مفقود في بوادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة وقد فارق الحياة، ليرتفع عدد ضحايا الإعصار شاهين حتى الآن إلى 4 بينهم وافدان من الجنسية الأسيوية.

في سياق متصل، أشارت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، متوقعة أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة في وقت لاحق.