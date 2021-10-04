شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لليونيسيف يدين مقتل طفلين وإصابة 5 فى هجمات على مدنيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي، جاء ذلك في بيان صادر عقب مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين وتصاعد العنف في مأرب في اليمن.

وفي هذا السياق، ناشدت منظمة اليونيسف "كافة أطراف القتال في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية الأطفال."

وبحسب ما ورد في بيان اليونيسف، قُتل أمس طفلان - شقيقان - يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام مع تصاعد القتال في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء."

كما أفادت التقارير بإصابة خمسة أطفال آخرين، أحدهم يبلغ من العمر سبعة أشهر. بعضهم في حالة حرجة، وقال تيد شيبان إن "هذا أكبر عدد من الأطفال تم الإبلاغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجراح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها.، وشدد على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع."

يذكر أنه منذ عودة العنف إلى اليمن في عام 2015، تم التحقق من مقتل وإصابة حوالي 10 آلاف طفل وطفلة.