شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد العمانية: استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأرصاد العمانية اليوم الاثنين، على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.

وكذلك هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية ومسقط.

وخلفت العاصفة المدارية "شاهين" خسائر مادية كبيرة في العديد من مدن سلطنة عمان.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على "تويتر"، مشاهد صادمة لأحياء كاملة غمرتها مياه الأمطار.

وتم تسجيل نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية، وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء، ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.