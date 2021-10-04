مشاهد صادمة من ولايات المصنعة والسويق بعمان بعد اجتياح الإعصار "شاهين"..فيديو

كما تداول ناشطون ووسائل إعلام عمانية، صباح الاثنين، مشاهد صادمة من ولايات المصنعة والسويق والخابورة بعد اجتياح الإعصار "شاهين" لها.

ومع انقشاع الليل، بدت الآثار واضحة على الولايات الثلاث الواقعة شمالي السلطنة بعدما غمرتهما المياه بشكل كامل.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه من الجو المياه وقد غمرت المنازل والمزارع في ولاية المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة.