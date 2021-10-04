شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد صادمة من ولايات المصنعة والسويق بعمان بعد اجتياح الإعصار "شاهين"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقطع فيديو يوثق آثار الإعصار شاهين في ولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة.
كما تداول ناشطون ووسائل إعلام عمانية، صباح الاثنين، مشاهد صادمة من ولايات المصنعة والسويق والخابورة بعد اجتياح الإعصار "شاهين" لها.
ومع انقشاع الليل، بدت الآثار واضحة على الولايات الثلاث الواقعة شمالي السلطنة بعدما غمرتهما المياه بشكل كامل.
وأظهر مقطع مصور تم التقاطه من الجو المياه وقد غمرت المنازل والمزارع في ولاية المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة.
وأظهر مقطع آخر عملية إنقاذ محتجزين نفذتها مروحية تابعة لطيران شرطة عمان صباح اليوم في وادي البطحاء في ولاية السويق.