شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 حوثيا خلال محاولة التسلل لمواقع الجيش اليمنى جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى يمنى اليوم الاثنين، مقتل 13 عنصرا من جماعات الحوثى، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمنى جنوب محافظة مأرب.

وأشار المصدر -حسبما نقلت قناة "اليمن الفضائية" إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعا للعناصر الحوثية جنوب محافظة مأرب، وتخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد عناصر الحوثي في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وذلك بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية. وكان الجيش اليمنى، أعلن الخميس الماضى، أنه كبد عناصرالحوثى، خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات فى جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت تحركات وتجمعات للعناصر ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات لعناصر الحوثى نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الحوثى.