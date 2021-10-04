شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني: الارهاب لا يزال موجودا وفككنا خلايا نائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة. وأضاف الغزواني، في تصريحات لصحيفة "لوبنيون" الفرنسية: "كل التهديدات لم تختف تماما. لقد قمنا مؤخرًا بتفكيك الخلايا النائمة مرة أخرى. ربما لن تكون الأخيرة، لكن لدينا خدمات استخباراتية جيدة. يشكل أمن المنطقة مصدر قلق، لا سيما في مالي. عندما لا يكون أداء أحد بلداننا جيدًا، فمن المحتمل أن يعاني الآخرون. هناك تحديات أمنية جماعية وتنموية يجب مواجهتها في إطار تحالف مجموعة دول الساحل الخمس".

وأكد الرئيس الموريتاني أن "الحوار بين الأديان هو أحد جوانب الحرب ضد الإرهاب. لقد عملنا منذ عدة سنوات على نزع التطرف عن الأشخاص الذين ضلوا في المعارك الدينية الباطلة. على وجه الخصوص، جلبنا العلماء لنجعل الإرهابيين في السجن يفهمون أن الطريق الذي سلكوه لم يكن طريق الإسلام الحقيقي. الكثير منهم تابوا الآن وتمكنوا من استئناف حياتهم الطبيعية. نحن نركز بشكل خاص على الوقاية لمنع الشباب من الانجراف إلى مغامرات الجماعات الإرهابية. يبدأ هذا العمل في سن مبكرة في المدرسة الحديثة وفي المحاظر، من خلال إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي".

وأضاف: أنا مسلم شديد التعلق بقيم الإسلام والطقوس المالكية مما يؤدي إلى ترسيخ قيم مثل الاعتدال والتنازل والتواضع والشعور بالمشاركة والتضامن. لا مكان للإرهاب في بلادنا.